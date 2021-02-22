日本首相菅義偉長男任職於廣播事業公司「東北新社」，總務省調查發現，共有11名與廣播行政相關業務的職員曾接受菅義偉長男招待，擬於24日提出懲處。

日本媒體日前踢爆，總務省總務審議官谷(月劦)康彥等4名官員，曾接受菅義偉長男的招待，包括在高檔餐廳用餐、收受計程車券等。

根據日本國家公務人員倫理法的倫理規範，禁止公務員接受利害關係人的招待或饋贈。

日本放送協會（NHK）報導，總務省在醜聞爆發後進行調查，發現除了媒體報導的4名官員之外，另有7名職員同樣曾接受菅義偉長男招待。

總務省目前正在彙整相關報告書，檢討處分這11名接受招待者，若獲得倫理審查會通過，將於24日進行處分。

被媒體爆料接受招待的4名官員中，前情報流通行政局長秋本芳德與前大臣官房審議官湯本博信，20日已被調整職務為大臣官房付（等待人事調動的職位）。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100222

(中央社)