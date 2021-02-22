蔡英文總統今天接見2020年中華職棒總冠軍統一獅隊，透露下個月開打的新球季將有第五支球隊加入，目前也在洽談第六支球隊，她期待職棒能透過一場場精彩好球，鼓舞台灣人民，也讓世界看見台灣。會長蔡其昌也呼籲立院新會期通過修法，提高企業投資意願。

蔡英文今天在總統府接見獅隊所有成員表示，這幾年我們比照美國職棒冠軍前往白宮的傳統，開始固定邀請台灣職棒冠軍隊來到總統府，去年因為疫情關係，這項活動中斷一年。不過靠著大家團結防疫「很高興現在我們可以碰面了！」

她謝謝職棒聯盟球團以及所有球迷去年配合防疫措施，讓職棒順利開打。去年四月全球第一場職棒比賽開打時，客場球隊就是統一獅，她說，那場比賽她也收看了轉播，恭喜獅隊在這麼特別的一個賽季中突破重重難關，最後贏得年度總冠軍的榮耀。

蔡英文指出，這已經是統一獅第十個總冠軍，作為職棒的元老球隊，獅隊不但拿過很多冠軍，也為台灣棒球培育出一代又一代的重要的人才。

她一一點名獅隊成員，首先是「嘟嘟」潘威倫，還要求總統府把直播鏡頭轉向潘，讓「嘟嘟」一下子羞紅了臉，蔡英文還笑稱「他是不是臉有點紅了，現在更紅啦！」，並介紹嘟嘟是投手紀錄保持人，也是國家隊偉大的投手，「有球迷尊稱他是護國神嘟，可見他在球迷中心中的地位！」

蔡英文隨後點名「武神」潘武雄、「台灣轟炸機」陳鏞基等人，謝謝他們過去十幾年在無數重要的國際賽事中，帶給球迷滿滿的感動。

她說，這支冠軍隊除了有資深的球員坐鎮，也有充滿天分的年輕的球員，像是獅迷稱呼的「傑尼獅」，就是因為和日本偶像團體一樣上鏡頭。還開玩笑的說「我要是問你們認為誰最上鏡頭？我相信你們全部都會站起來喔！」

在介紹「外野三帥」蘇智傑、陳傑憲、林安可時，她說，雖然戴著口罩，還是看起來很帥，他們的球打的很好，是職棒31年來第一次有球隊包辦了最佳9人裡面的3位外野手獎項。

蔡英文感謝球團，從中華職棒創立以來，始終支持台灣的職棒，不僅善盡企業的社會責任，也成為最有傳統的職業隊伍，她祝福統一獅新的球季可以有最好的表現，在球迷間繼續當最受歡迎的南霸天。

她說，今年中華職棒邁進第32年，下個月開打的新球季，有第五支球隊的加入，她非常期待職棒能夠透過一場又一場的精彩好球，鼓舞台灣人民，也讓世界看見台灣。

蔡英文也透露聯盟新任會長、立法院副院長蔡其昌上任後，積極視察球場環境，並洽談第六支球隊，她相信職棒前進的腳步一定會越來越快，「就讓我們一起來努力！」也呼籲所有喜歡棒球的好朋友，一定要來支持職棒，支持台灣的棒球。

蔡其昌則呼籲儘速將企業投資減稅額度增至250％的「運動發展條例」第26條之2修正通過，讓體育界能得到更多資源，也希望新會期列入討論，並在他手上完成三讀。

(中時 )