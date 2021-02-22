民進黨立委陳明文的女兒陳冠穎去年出版《我的老闆是總統：817萬票的幕後小英雄》一書，除了分享幕僚的工作外，也用年輕幕僚的視角，揭露總統蔡英文不為人知的一面。不過近日卻被發現，書中提到面試團隊成員時的一道考題，「舉出柯文哲講過好聽的，卻沒有兌現的五個承諾」，書中也分享，選戰期間製圖中心7分鐘就能產出一張哏圖。對此，網友直呼，「宣傳跟造謠可以混在一起，這也是厲害了」。

一名Dcard網友今（22）日以「蔡英文幕僚出書自爆招募蟑螂網軍攻擊政敵」為題PO文，指出《我的老闆是總統》書中提到，打選戰期間，團隊在徵人時曾出過一道題，「你能不能舉出柯文哲講過好聽的，卻沒有兌現的五個承諾」，而要回答這問題需要有長時間的知識累積，政治敏感度並非短期可訓練。

到了選戰中後期，書中寫道，各個候選人只要說了什麼話，只要有哏的，製作中心會立刻出圖，像是蔡英文講了什麼帥話，或對手講了什麼值得吐槽的，「那時一個文字配一個設計師，一張圖七分鐘就做完！」

行政院長蘇貞昌2019年2月在臉書貼出「行政院小編團隊」的照片，遭疑是製作攻擊對手梗圖的中央廚房。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

不過，政府的哏圖中心，已不是第一次被揪出。去年有政院官員被抓包在立院公然製圖發送給網軍後，行政院長蘇貞昌臉書一則舊文再度引發討論。「蘇貞昌小編團隊」的辦公室照片中，是行政院發言人室的六人小組，分別被冠上皇牌攝影「修片慢」、紅牌攝影「拍攝抖」、大牌導演「亂寫本」、金牌剪接「愛特效」、王牌小編「去背差」、路過倒茶「來喝水」等稱號，而被抓包當眾製圖發送給網軍的政院小編周家鴻，就是圖中的「去背差」。

該「中央廚房」的照片被抓包後，立刻引發網友熱議，紛紛表示「有政府，會做圖」「蟑螂窩啊」「用國家資源養網軍打對手，好棒棒的DPP」。當時爭議延燒多日，蘇貞昌到立院接受備詢時坦言，團隊確實應該要檢討，如果有錯就該改，團隊也有檢討改正，「這點真的很對不起。」

(中時新聞網)