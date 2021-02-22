記憶體今年迎來全面復甦的一年，記憶體廠華邦電(2344)經理陳沛銘表示，DRAM與Flash的需求狀況均遠大於供給，看好記憶體產業向上趨勢，市況可望看到下半年。華邦電股價跳空開高0.95元為31.4元，最高達32.5元，創19年多新高。

華邦電子總經理陳沛銘表示，DRAM與Flash供給吃緊情況可能延續到下半年，漲價效應可望於第2季顯現，預期記憶體營收將於3、4月較高成長。

華邦電19日舉行法說會，總經理陳沛銘說，隨著利基型記憶體主要供應商將DRAM產能，轉為生產影像感測器(CIS)，使得DDR3供給吃緊。在快閃記憶體(Flash)方面，單層式儲存型快閃記憶體(SLC NAND Flash)供給越來越少，編碼型快閃記憶體(NOR Flash)也因中國大陸晶圓代工廠將產能轉為生產邏輯晶片產品，使得市場供不應求。另外，美國德州近日遭遇百年來最嚴重暴風雪，英飛凌當地有廠生產車用NOR Flash，也會加劇產業供給吃緊情況。

隨著資料中心需求回溫，遠距上班及遠距教學帶動筆記型電腦等需求強勁，加上供應商庫存水位低，外資預期，DRAM價格將自第1季開始反彈，並展開新一波上升循環。

華邦電子高雄廠預計明年上半年引進機台，並隨即展開試產，明年第四季將以微縮版25奈米製程小量產出，2023年開始貢獻營收。華邦電去年實際的資本支出為79億元，今年預估資本支出為127億元。

華邦電去年第四季合併營收203.48億元，季增26.91%；毛利率30.43%，季增3.47個百分點；稅後淨利3.5億元，季增5.7%，單季每股盈餘0.09元；2020全年每股盈餘為0.33元。

依華邦電去年第四季的產品結構來看，Nor flash占營收49%、利基型DRAM占比34%、Nand flash占8%、Mobile DRAM占比重9%；以去年應用別來看，通訊占比33%，消費性產品占27%、電腦占21%、汽車和工控占比重19%。

(時報資訊)