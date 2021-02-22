電源供應器及機殼廠—偉訓(3032)受惠於電競及遠距生活需求強勁，1月合併營收達11.28億元，創下單月歷史新高，儘管外在環境變數不少，偉訓董事長柯吉源表示，今年集團營收會比去年好，毛利率約在15%到20%，法人預估，偉訓去年每股盈餘可望逾4元，今年合併營收有機會較去年成長10%到15%，再創歷年新高。

偉訓以機殼起家，後來跨入電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、長照床/醫療床/家居床，儘管去年力韡因進行廠區整併營運較差，但偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等，受惠於宅經濟帶動電競相關及遠距生活需求強勁，讓偉訓業績自去年旺到今年。

偉訓1月合併營收達11.28億元，月增36.23%，年成長78.65%，創下單月歷史新高。

隨著產品佈局發酵，偉訓去年前3季營業淨利率拉升到7.03%，年增3.7個百分點，稅後盈餘為3.73億元，年成長72.3%，每股盈餘為3.37元，累計2020年合併營收為91.65億元，年成長19.33%，創下歷年新高。

偉訓共有台南安和、廣東東莞、惠州、江西永豐及安遠等廠區，由於電競等相關需求強勁，安遠廠除現有5條產線，公司亦計畫再增加4條產線，預計今年第2季加入量產，屆時大陸電源供應器產線將由目前的7條(惠州2條及安遠5條)增加至11條，電源供應器月產能也將從目前40多萬顆再向上增加。

在力韡部分，目前力韡廠區過整併已經差不多了，公司計畫增加醫療床及長照床的比重，降低家居床，由於美國新冠肺炎疫情依舊嚴峻是變數，公司希望今年營收可以恢復正常，並有獲利貢獻，3年後會視營運狀況申請上市櫃。

(時報資訊)