綽號「十月先生」的名人堂球星雷吉傑克森(Reggie Jackson)要退休了，當然他的球員生涯早在1987年就結束，現在他要離開的是紐約洋基的特別顧問一職。今年74歲的傑克森從1993年就受雇於洋基前老闆喬治史坦布瑞納(George Steinbrenner)，共同打造洋基新王朝。

傑克森擔任顧問的這些年，洋基因為砸錢不手軟而被稱為「邪惡帝國」，然而喬治史坦布瑞納於2010年去世，接班人的經營風格開始轉變。洋基近6年5次衝擊季後賽都失利，超過10年缺席世界大賽。傑克森非常懷念老友喬治，「喬治對我而言永遠是無可挑剔的，為了他我什麼都肯做，我也願傳承我的一切知識給後輩，但我現在想要離開了。」

球員生涯拿過5次世界大賽冠軍，傑克森效力最久的其實是運動家(10年)。不過他最著名的是1976年加盟洋基，老闆喬治大手筆開出5年296萬美元(當年的底薪為1.9萬美元)。1977年世界大賽G6，傑克森轟出單場3響炮(5打點)幫助洋基擊敗道奇，獲選世界大賽MVP，被稱為「十月先生」而威名遠揚。在他之前僅有貝比魯斯(Babe Ruth)做到過。

2018年季外，超級強打哈波(Bryce Harper)在尋找大肥約的時候，媒體就以此盼望洋基能仿效1976年重金買下傑克森的前例。洋基當時超過10年未打世界大賽，傑克森一加盟就連摘兩冠。傑克森生涯累積563轟。外界推測他此時離開的原因也與新冠疫情有關。

(中時新聞網)