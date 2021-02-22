國民黨黨主席江啟臣表態要參選下屆黨主席，外傳韓國瑜也可能要加入戰局，中廣董事長趙少康今（22日）受訪表示，每個人都有參選的權利，江是現任，宣布繼續參選很自然，至於韓，至少目前為止還是支持他的。

趙少康說，韓國瑜支持他選黨主席，是從去年9月開始，但當時因為疫情關係，拍好的影片沒有推出來；有人認為韓粉現在還是支持韓出來選，這很理所當然，否則怎麼叫韓粉？但韓並沒有說要選黨主席，至少到目前為止還是支持他，但若他不能選黨主席，韓會怎麼做真的不知道，也不是他能決定的。

至於江啟臣表態要參選黨主席，當「造王者」，趙少康表示，這是江的態度，每個人都有參選的權利，現任黨主席宣布繼續參選很自然，只要有公平的遊戲規則讓大家競爭，越強的人出線，對國民黨越好，江要當造王者也是個人的意願，他都尊重。

趙少康並說，「我不一定要當黨主席，我可能沒資格，但我講過2024我一定要選總統。」事實上以前黨主席參選總統，也是要請假的，不能用黨主席身分競選，就是怕人家會覺得不公平。

另韓國瑜將公開露面，趙少康坦言兩人沒談過「合體」的問題，支持他的人很多，不是只有韓，光靠韓也不夠，選舉要多多益善，能結合的力量都要結合，「大家都是大人，是獨立的個體，各做各的」，韓要做什麼他真的不知道，他要做什麼也不會跟韓說，但彼此之間溝通是好的，他跟朱立倫、江啟臣等人的溝通也很順暢，大家都是好朋友。

(中時 )