歡樂的寒假結束，各校22日正式開學，對於學生開學各單位都相當重視，高雄市長陳其邁也在開學當天，特地前往三民高中關心學生入學的防疫作為，並與學生們互動、給予勉勵，也特別向學生叮嚀防疫工作的相關規定，希望大家可以在學校快樂學習。

陳其邁表示，他特地在開學日到學校，主要是來看看學校在防疫工作是不是有準確落實，尤其這次開學特別延後，原因就是著眼之前的桃醫事件，比較擔心會有群聚的現象發生，學生來到學校上課，人數也非常多，而且都是在教室內，所以特別關心一下各級學校在戴口罩、保持社交距離以及量體溫等等的防疫措施是不是能夠落實。

陳其邁也跟三民高中學生們熱情互動，並向大家精神喊話，他逗趣表示，開學第1天上學一定相當鬱卒，但已經延後過1次，不能在延後了，所以應該甘願一點，盡快收心回歸校園生活，相信大多數同學都已經1個月沒有碰面，回到學校與同學們一起生活，應該是相當開心的事。

陳其邁特別提醒同學，在學校一定要做好相關的防疫工作，戴口罩雖然很辛苦，但唯有遵守防疫規定，大家才能安心學習，希望各位再撐一下，台灣即將要有疫苗，施打之後大家就能回歸正常生活。

(中時 )