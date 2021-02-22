台61線西濱快速道路雲嘉大橋21日上午發生20車連環撞嚴重車禍，當時一輛RAV4疑因視線不良撞上瓦斯罐車停擺路上，湊巧路段霧氣濃厚，後車因視線不良接連引爆後續追撞，那究竟行駛高速道路遇濃霧該如何自救，也在網路上掀起一波討論文。

一位老司機鄉民21日在批踢踢八卦板分享，他已多次在高速公路上與濃霧交手，每次都安全下莊，從未出過車禍，同時也解釋可能遇上的是大範圍濃霧，眾人一齊減速才幸運未釀禍。

而若遇上臨時濃霧，老司機鄉民分享三步驟，先「前車必緊急減速」，再「閃雙閃光黃燈」，而他為了安全起見，也會加按喇叭提醒後車，以防後車沒注意安全距離撞上；且須把握一項原則，就是先減速，才考慮變換車道，減速完隨即環視車身，確保無蟑螂車緊跟。

此外，老司機鄉民也指出高速道路上絕對不「併排」，才有變換車道的空間，倘若遇上他車導致併排現象，他則會嘗試超速違規，或是降低速度，為的就是排除併排狀況。

老司機鄉民透露，「開車一定要留後步，留逃逸路線」，也提到他謹遵這些規則，開車多年都覺得很輕鬆，就算前車急煞也驚動不了他。文章曝光後，不少鄉民紛紛留言，「推，觀念很不錯」、「懂開車」、「你很會開車」、「觀念很好，我也是這樣開車」、「希望正確觀念可以讓更多用路人參考，保護你也保護我」。

(中時新聞網)