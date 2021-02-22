中天綜合台36頻道綜藝節目《小明星大跟班》明（23日）晚間10點將播出主題「你夠了解爸媽嗎？演藝圈孝子爭霸戰」邀請藝人崔佩儀、梁佑南、陳國華、王中平，一同考驗孩子們對自己的了解程度。

接著參賽的是崔佩儀與兒子貝克宇，被問到「什麼事情會讓脾氣極好的媽媽暴怒？」貝克宇立刻說出正確答案：「唸她。」母子倆解釋彼此都不愛被碎唸，時常在家因為「互唸」而吵得不可開交，崔佩儀說道：「我從來不對外人發脾氣，但如果外人一直唸一直唸，我真的會暴怒。」吳宗憲則分享自己教育兒子鹿希派的經驗：「我兒子巨蟹座很好唸，我罵到已經三字經都出來了，他還在我旁邊吃薯條，我從東區唸到內湖，到家還繼續唸，後來他終於回應我了，他竟然問我『你要吃嗎』？」氣得吳宗憲暴怒追問全場：「我一看那個薯條剩下兩、三根，他問我要吃嗎？我是在問他說我交代的事情為什麼到現在都還沒有用好？他竟然問我要不要吃薯條！我最想跟我兒子做的事，絕對是分居！」鹿希派的荒唐反應讓全場笑聲不斷。

《小明星大跟班》崔佩儀(左)＆貝克宇(右)。(圖/中天綜合台提供)

近來王中平的女兒爆紅，他卻找來兒子韓靖錄影，韓靖表示從今年開始對爸爸有更多的了解，這讓Sandy不解提問：「為什麼是今年？是因為疫情的關係嗎？」隨即讓吳宗憲開玩笑回應：「年紀太小的時候還不太了解爸爸，因為年紀慢慢有一點了之後，了解到繼承的重要。」而父子倆拿到的考題則是「爸爸最想要獲得的禮物是什麼？」韓靖的答案是：「鞋子。」他說：「爸爸喜歡運動，所以我都會買不錯的慢跑鞋送給他。」不料王中平的答案出乎意表，讓吳宗憲訝異直呼這絕對是他第一次聽到有人想要這種禮物，當答案揭曉瞬間，只見韓靖爆氣怒吼：「到底誰會想要怪手啦！」笑得吳宗憲直批：「難怪兒子都不跟你聊天！還是你怪手買了，整完地也不要浪費，挖一挖旁邊順便蓋一座塔。」

《小明星大跟班》王中平(左)＆韓靖(右)。(圖/中天綜合台提供)

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(中時新聞網)