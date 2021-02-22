美麗島電子報董事長吳子嘉今日接受電台主持人黃暐瀚訪問時爆料，台灣要採購德國BNT疫苗，明明有透過香港雅各臣公司，但衛福部長陳時中卻說沒有，而陳說謊的原因，如果不是為了掩飾自己的失敗，那恐怕是要保護信東製藥的柯總以及介入的「吳委員」。

吳子嘉指出，台灣現在買不到好的BNT疫苗，是因為前行政院長林全擔任董事長的東洋製藥，與信東製藥結合香港雅各臣的2大集團，爭取BNT疫苗引進台灣，鬥爭商業利益，最後東洋敗陣。

吳子嘉說，根據資料顯示，當初第一階段，衛福部打算採購3千萬劑BNT疫苗，並分批交貨。而第一批200萬劑單價32元美金，後面2800萬劑單價28元美金。

吳子嘉表示，東洋出局的對外說法是，因為東洋打算採購3千萬劑，可是衛福部不需要這麼多，但這與事實不符。當時若讓東洋來談，早就成功了，東洋出局的真正原因，是因為香港雅各臣介入。

吳子嘉指出，德國BNT疫苗的大中華地區代理商是上海復星，雅各臣是上海復星的香港代理商。台灣無論要透過誰，最後都要跟上海復星談，但陳時中卻不願意，不是因為中資，或是一個中國的問題，而是陳時中喜歡雅各臣。

吳子嘉說，陳時中為保護雅各臣，所以說謊，說雅各臣從頭到尾都不存在，但根據去年9月25日，雅各臣曾提出一份給上海復星的報告，內容指出，曾收到衛福部疫苗採購石小姐的來電。

吳子嘉表示，當中雅各臣還提到，希望能早點供貨給台灣，但不要早於香港，避免不必要的政治尷尬。而售價可以比香港高，但不要太貴，避免引起反效果。

吳子嘉說，雅各臣及衛福部明明就有過8次視訊會議，包括香港雅各臣、台灣雅各臣、信東製藥、CDC聯絡人、副發言人莊人祥、張上淳、李秉穎等人都有參與，但陳時中卻說沒有接觸。

吳子嘉表示，去年12月4日時，信東製藥、德國BNT、香港雅各臣等的視訊會議中，三方合作協議內容，確認疫苗採購數量，包括公費500萬劑、自費500萬劑，每劑45美元。這也代表陳時中說，雅各臣早已出局的說法是不實的。

吳子嘉指出，陳時中對外宣稱是直接跟德國總公司談BNT疫苗採購，但事實上香港雅各臣一直是中間人，陳時中是君子，但卻說謊，不敢講雅各臣，目的是要保護信東製藥的柯總、介入的「吳委員」？還是說要掩飾自己採購失敗？

吳子嘉說，明明是商業鬥爭導致失敗，但陳時中卻牽扯是中國因素害的，這對於近期蔡總統要緩和兩岸關係的打算，並不是件好事。

(中時 )