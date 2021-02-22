中英關係緊張，英國首相強生據傳在唐寧街首相府與中資企業舉行圓桌會議，希望通過重啟中英年度經濟對話，以及中英聯合貿易和經濟委員會，恢復討論中英貿易議題。

英國衛報報導，約翰遜在約十日以前與中資企業舉行會議。他在會上表明，希望通過重啟中英年度經濟對話和中英聯合貿易和經濟委員會，來恢復中英兩國的貿易議題，他並稱，願意與中國簽署新的投資和市場准入協議。

針對報導內容，唐寧街僅回應稱，強生對中國的看法是眾所周知，目前暫時未有恢復中英經濟對話的時間表。

中英上次舉行經濟財金對話是在2019年6月17日。當時中國國務院副總理胡春華與時任英國財政大臣哈蒙德在英國倫敦共同主持召開，雙方在宏觀經濟形勢及全球經濟治理、貿易投資與大項目合作、金融改革與金融市場發展、戰略性與新領域合作等議題進行了深入交流，達成69項成果。之後胡春華還與哈蒙德在倫敦證交所共同出席了滬倫通啟動儀式。

(工商 )