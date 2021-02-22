看來杜蘭特可以暫時好好安心養傷了！靠著狄安卓喬丹最後11秒點進打破平手僵局的兩分球，加上「大鬍子」哈登成功製造里歐納德進攻犯規，籃網21日以112比108力退地主快艇，不僅拿到最近的6連勝，也是破隊史紀錄的客場5連勝。

比賽才打4分鐘，哈登、貝弗利兩名曾在火箭搭配過的球員，就爆發推擠衝突，替這場比賽埋下導火線，但在上半場，完全都看雙方球星表演，籃網靠著哈登、厄文攜手轟下33分，打完上半場取得58比51領先，似乎少了杜蘭特也沒差。

到了下半場，哈登與厄文繼續撐起籃網大部分攻勢，就連喬哈里斯、布魯斯布朗等人也投入支援火力，籃網末節一開始就取得94比79大幅領先優勢，可是快艇馬上回應9比0小高潮追近，讓坐在場邊的快艇老闆鮑爾曼都不禁振臂歡呼。

打到最後2分50秒，貝弗利在進攻時刻意撞上傑夫格林，造成格林右肩疑似脫臼退場，也讓格林氣到猛踢場邊飲料桶出氣，快艇趁機繼續追近，打到最後28.6秒，里歐納德兩罰俱中，雙方打成108平，沒想到接下來籃網攻勢讓人傻眼。

厄文最後13秒三分出手沒進，沒想到狄安卓喬丹竟然直接在空中把球點進籃框，接下來快艇的進攻，交給里歐納德強打禁區，竟被哈登製造進攻犯規，哈登最後7.3秒補上兩罰俱中，幾乎宣告籃網勝局，哈登再成籃網贏球最大功臣。

哈登拿下全場最高37分，外加11籃板、7助攻，厄文也有28分、8助攻與4籃板，喬哈里斯、狄安卓喬丹與布魯斯布朗各有13分；快艇以保羅喬治34分最高，但他在最後關頭並未上場，因為快艇擔心他的傷勢加重，里歐納德貢獻29分、13籃板。

(中時 )