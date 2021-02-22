生技產業前景看好，除了疫苗施打和普及需一段時間，防疫概念未來持續受到重視，新藥研發、人口老化趨勢市場需求成長性看增，利多紛陳，今日多頭資金向生醫族群靠攏，盤中上市生醫股中有7檔個股亮燈漲停，指數漲幅在3.3%左右，上櫃生醫股表現更為強勢，漲幅在5.3%以上，盤中有11檔個股飆上漲停板。

上櫃生技由高端疫苗(6547)領軍衝漲停，博晟(6733)、智擎(4162)、基亞(3176)、台康生技(6589)、浩鼎(4174)、杏國(4192)及中天(4128)等全數鎖在漲停，中裕(4147)、永昕漲幅都在8~9%之間，多頭人氣強強滾，推升上櫃生醫指數狂飆5.3%以上。

上市生技的ABC-KY(6598)、寶齡(1760)、國光生(4142)、泰福-KY(6541)、華廣(4737)及亞諾法(4133)等全數奔漲停，杏輝(1734)漲幅超過9%，台耀(4746)及中化生(1762)漲幅在5~6%左右。

目前新冠肺炎疫苗雖然已經問世，不過，疫苗的施打和普及需一段時間，防疫概念依然受到各國的重視，全球人口老化趨勢未變，市場需求成長性看增，對醫療產業來說，是很大的利基點，而在新藥研發方面，現在新藥核准漸增，全球生技製藥每年約有高個位數的成長率，整體來看醫療產業成長動能充沛。

(時報資訊)