高盛看好全球銅材供不應求的缺口將創下10年來新高，並因此上修銅價預測，受此激勵，周一銅價漲破每噸9,000美元大關，為逾9年來首見。

市場壓寶擺脫疫情的經濟復甦將帶動需求成長，進而使供應缺口達到歷史高點，向來被視為經濟風向球的銅材價格可望創下最大單月漲幅。

周一亞洲交易時間，銅價大漲逾3%，可望在2月創下前所未見、連漲第11個月的強勁表現。倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格報每噸9,110美元，稍早前一度站上9,187美元，創下2011年來新高。上海期貨交易所期銅合約漲停。其他金屬價格亦走高，LME錫價創2011年來最高價，鎳價向每噸20,000美元邁進。

基本金屬價格飆升，主要受惠於新冠危機後的消耗量將超過近期供應量的預期，銅、鎳等原材料則因對乾淨能源轉型計畫的重要性，而獲得更大的提振。其價格漲勢之猛烈，已經引發大宗商品的超級周期是否即將到來的熱議。

高盛（Goldman Sachs）上周表態更加看好銅價的後市表現，稱中國從長達一周的春節假期復工，已經帶動了銅價進一步上揚。高盛並表示，今年銅材市場正面臨十年來最大供應缺口，未來幾個月將面臨陷入供應稀缺的高度風險。

倫敦金屬交易所已經出現供應吃緊的跡象，現貨合約價格已經超出期貨合約價。

高盛表示，包括美國聯準會在內，全球央行將持續為市場挹注大量資金以強化經濟復甦力道，這將進一步推升大宗商品需求，該銀行預期銅材的供需缺口將擴大至32.7萬噸，創10年新高，並看好這樣供不應求的榮景將持續到2023年。花旗銀行亦做出類似的預測。

高盛將3個月、6個月與12個月的銅價預測，分別從每噸8500美元、9000美元與1萬美元，調升為每噸9200美元、9800美元與1.05萬美元。

(時報資訊)