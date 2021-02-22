南市警歸仁分局員警守護學童安全。（警方提供／李宜杰台南傳真）

今日為各級學校開學日，台南市多個警分局，紛紛啟動護童專案，於交通熱點維持交通秩序，讓學童安心上課、家長放心接送，也讓民眾看見台南波麗士大人，負責任又暖心的一面。

台南市警永康分局今日啟動轄區國民小學護童專案勤務，於早上7時至8時家長接送學童上學的尖峰時段，於路口執勤，維持交通順暢，分局長呂世明更親自上陣，率各級幹部執行護童勤務，籲請家長慢行保平安，讓家長寬心有感。

永康分局長呂世明表示，永康分局轄區有國民小學11所，為防範開學首日校門口及周邊道路秩序混亂、減少交通狀況，提前於2月17日召集各單位主管開會，指示各級幹部暨轄下各所正、副所長聯手出擊，逐一拜訪轄內各級學校，商討相關學童上學動線及因應措施，並實際針對學童下車地點及家長接送動線勘察，以利彈性調整勤務作為，藉以減少交通衝擊與安全疑慮勘查。

此外，警一分局長方國璽今日也親率所屬警察同仁，於東區9間國民小學，協同各校導護老師、愛心志工，啟動共同維護學童上學安全的「護童專案勤務」，確保校園周邊交通及路段車流順暢，不壅塞、不違停。

警一分局還至崇明國小一同協助勤務執行，並於校門口發送印有安全宣導標語、可以放置口罩收納的「口罩盒」，還有遇到危險時可以警示的「蜂鳴器」，供學童使用。

歸仁分局則是在開學日針對轄區內23間國小，執行「護童專案」，規畫35名警力、32名民力疏導交通勤務。歸仁分局分局長洪頂力表示，分局期前拜訪學校，會勘現場交通路線，結合志工、導護媽媽等協力執行，共同守護學童，安心上學並維護周邊交通安全。

警一分局發送口罩盒與蜂鳴器，供學童使用。（警方提供／李宜杰台南傳真）

警一分局發送口罩盒與蜂鳴器，供學童使用。（警方提供／李宜杰台南傳真）

(中時 )