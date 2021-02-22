台中慈濟慶祝營養師節教鄉親們製作做蔬食沙拉。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

地中海式的生菜沙拉「巴薩米克油醋佐馬茲瑞拉起司」烹調簡單又方便，是一道富含多種營養的蔬食料裡。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

春節多吃少動，許多人不禁發胖，台中慈濟醫院營養科慶祝22日營養師節，推出地中海式蔬食料理「巴薩米克油醋佐馬茲瑞拉起司」，方便準備又能健康吃，讓發福朋友做腸道大掃除，一起享「瘦」健康輕盈新生活。

營養科營養師陳虹雯表示，衛生福利部國民健康署曾做過調查顯示，近4成1受訪者覺得「春節期間體重會增加」，且體重增加幅度平均約為1.7公斤。營養科團隊趁著今日營養師節，推出蔬食餐點，講求熱量低、富含膳食纖維、優質蛋白質，最重要是方便準備、健康又營養。

陳虹雯推薦「巴薩米克油醋佐馬茲瑞拉起司」，屬於蔬食地中海式生菜沙拉，食材有蘿美、紅火焰和紅橡木等生菜，補充維生素C及花青素；搭配根莖類的馬鈴薯及地瓜填補膳食纖維；還有水果類的小番茄和柳丁補充的維生素A與果膠，再加上水煮蛋、馬茲瑞拉起司、橄欖油等優質蛋白質及健康油脂。

陳虹雯指出，膳食纖維可讓人有飽足感，而且低熱量，有助控制進食量，促進腸道蠕動，還可幫助順暢排便，豐富的維生素及花青素可增加抗氧化能力，而生菜沙拉菜色搭配，可以隨喜好變化。

陳虹雯營強調，享受美食不需要昂貴食材，「巴薩米克油醋佐馬茲瑞拉起司」食材在生鮮超市可以輕鬆購買，也不需要太多烹煮技巧，只需要洗乾淨蔬菜，豪邁手撕到適合入口的大小，蒸熟或川燙切塊的地瓜、馬鈴薯，加上一顆水煮雞蛋，柳丁及番茄切片，搭配烤過的馬茲瑞拉起司，最後淋上自製油醋醬，就完成簡單清爽的健康餐。

(中時 )