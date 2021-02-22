新北市政府2017年陸續完成三峽河自行車道，將周邊三峽老街及祖師廟等景點與車道串連，打造休閒遊憩點。三峽區大同橋至大埔里700公尺車道近期完工，新北市高灘處指出，車道完成後民眾不用再牽車到橋上過紅綠燈，可直接從大同橋下穿越，為因應身障族群需求，另在老街前廣場和清水橋間新設無障礙斜坡道，讓自行車道更友善。

高灘處表示，早期大漢溪自行車道僅止於三峽溪北公園，民眾要往三峽老街都須騎乘省道台3線，與車爭道，為改善河濱自行車道系統，市府分階段逐年施作，將漢溪自行車道延伸至三峽老街，2018年再將車道往上游延伸至大同橋，此外也將長福橋至八安橋段步道拓寬為4公尺，設置人車分道系統。

高灘處工程管理處科長林柏宏表示，三峽祖師廟前自行車道原本與地面有1公尺的高低落差，對身障人士相當不友善，在老街前堤外廣場與清水橋間設置無障礙斜坡道後，行動不便者也能輕鬆到河濱休憩，而這次工程也將三峽河自行車道從大同橋延伸至大埔堤防景觀步道、環島1號線路網，三峽河河濱自行車道算是正式完工，目前僅待大同橋周邊自行車道完成安全檢查作業，便可開放使用。

另外，針對三峽河長福橋段環境改善工程第三期改善工程，水利署目前也在規畫當中。第十河川局工務課長曹榮顯表示，第3期工程正在評估施作，預計將八安大橋的親水步道、綠美化工程延伸至大利橋，目前正與當地人士討論施作可能性、環境評估。

(中時 )