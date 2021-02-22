美國總統川普(Donald Trump)卸任後，英國首相強森(Boris Johnson)一度扛起帶頭圍堵中國大陸旗手重責，但因主張脫離歐盟而上台的強森似乎發現，今年正式脫歐後英國並沒有足夠力量負擔此任務，他春節與陸、港企座談，改口自稱「熱心親華派」(fervently Sinophile)，《衛報》(The Guardian)認為此舉意在重建與陸貿易聯繫。

倫敦去年在香港通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》後，中斷與北京大部分官方經貿對話，並允諾派軍艦參加今年在東海舉行的美日聯合軍演，還計劃利用主辦G7(七大工業國組織)峰會、大會之便，加上澳洲、印度、韓國組成D10(民主10國)聯盟來圍堵中國，但因G7內部歐洲成員與韓國反對未果。

在強森2月12日說出自己是「熱心親華派」之前，英國才剛撤銷大陸官方媒體中國環球電視網(CGTN)播放執照，導致CGTN在歐洲播送許可也全面失效，引發北京不再發放給BBC(英國廣播公司)世界新聞台在陸播出執照回擊。

強森表態場合唐寧街圓桌會議是每年春節例行公事，用以表示英國也慶祝中國人傳統中最重要節日。強森在會中表示，希望重新啟動中英年度對話、Jetco(中英聯合貿易與經濟委員會)2個論壇來恢復英國與中國正式貿易討論。

這可能與英國目前朝野議員一致立場不太一樣。目前上、下院正討論新疆維吾爾族問題，BBC曾一再報導北京當局在當地設立集中營、從事種族滅絕，陸方始終否認，而目前主要說法都僅來自於接受英、美、澳等地媒體訪問的部分維吾爾人，使真相很難明朗。事實上，就在強森自稱「熱心親華派」後，英國上周也呼籲聯合國派專人調查新疆維吾爾人現況。

《衛報》指出，英國對於大陸商品的進口需求持續上升，中國在進口方面是英國最大夥伴國，「在尋找歐洲替代市場與將自身定位為捍衛人權的世界強權之間，英國脫歐後對華政策平衡應放於何處，始終緊張。一些認為，英國可以挑戰北京，而不會陷入中國和澳洲間爆發的貿易戰和外交戰。」

近期已有英商對中英關係陷入低谷表達憂慮，他們擔心英國成為下個澳洲。而在英國脫歐後，阿姆斯特丹已經取代倫敦，成為歐洲最大股票交易中心，許多分析家指出，以往偏好選擇在倫敦設立歐洲總部的中國企業也將轉向歐陸，因為沒有歐盟的英國實在量體太小，也沒有繼續留在倫敦誘因。

英國資深媒體人史帝芬斯(Philip Stephens)在新書指出英國至今仍未面對日不落帝國早已裂解事實。他指出，英國外交傳統「光榮孤立」(Splendid Isolation)向來都不論意識形態，只講現實政治，因此英國才會在1950年成率先與陸建交的西方主要大國，之前英國試圖領銜西方世界對抗中國，一方面是向華盛頓示好，另方面也只是借助中國議題，來為脫歐後的英國找世界定位。

但史帝芬斯認為，現實相當殘酷，發明雷達的英國科學家提札德(Henry Tizard)1949年對二戰後英國的評論，如今仍然適用：「英國永遠不會再次成為強權(great power)。我們是大國(great nation)，但如果我們繼續如同強權般行動，我們很快會連大國都不是。」

(中時新聞網)