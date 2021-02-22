國民黨周三將舉辦「願景台灣2030」論壇，台北市長柯文哲受邀將出席，外界解讀是「藍白合」。北市府發言人陳智菡22日表示，論壇要討論低薪、高房價和居住正義議題，這些不只是在野黨需要面對，執政黨應該一起坐下來討論、關心，研議出能夠對國家好的方向，也不僅是在野黨共同合作，應該是全台灣的人共同討論。

國民黨後天舉辦「願景台灣2030」第2場論壇，以「活不起的未來」為主題，柯文哲受邀參加討論居住正義、分配正義及低薪等議題，將是國民黨主席江啟臣及柯文哲首度同台。

陳智菡指出，過年前收到邀請，包含柯文哲還有時代力量都在邀請名單，市府評估議題包括世代、居住正義和低薪、高房價都是在野黨和執政黨要共同討論，柯文哲沒有太過排斥，應該共同研議出相關方案才是全台灣人民之福。

她表示，這些不只是在野黨需要面對，執政黨也應該一起坐下來討論、關心，研議出能夠對國家好的方向，所以當然覺得可以一同參加，外界解讀是「藍白合」，但這不只是在野黨共同合作，應該是全台灣的人共同討論。

陳智菡說，江、柯對彼此滿欣賞的，至於如何稱呼對方，不需要斤斤計較，希望展開理性討論，不要這麼多政治臆測，真正討論出面對台灣應該要有的解方。

至於市議員游淑慧批評北市府居住正義是最差的，找柯合作是請鬼拿藥單。陳智菡回應，不知道議員批評從何而來，北市高房價是不爭的事實，因為台北市是首善之區，所以很多人集中買房、就業，但市府非常努力解決居住正義問題，包括囤房稅，甚至廣設社會住宅，也是全國第一，議員要批評前要言而有據。

游還說柯文哲對萊豬態度撲朔迷離，陳智菡則說，柯文哲對萊豬有清楚論述，不能因為和國民黨不一樣、不一致就說是曖昧、含糊，不應該為反對而反對，應該找出最大公約數，這樣的討論才有意義。

陳智菡強調，與國民黨共同管道很多，也有很多共同友人，釋出這樣的資訊是多方管道來諮詢，不只是國民黨，只要為台灣好、可以合作，時力、民進黨也都歡迎。

(中時 )