今天是開學日，加上農曆春節假期剛過，許多人上班上課到下午就精神不濟想睡，選擇喝咖啡、茶葉提神，日前營養師陳嫚羚分享除了咖啡與茶之外，喝水、薄荷茶，吃黑巧克力、堅果、香蕉也能達到提神效果，同時提醒午餐別吃太飽、少吃精緻醣類、飲料也能降低想睡的疲倦感。

咖啡跟茶是大家熟知的提神好物，但有些人喝咖啡會心悸，還有人甚至會上癮，一天沒喝咖啡就醒不過來。營養師陳嫚羚日前在臉書「營養嫚嫚說-嫚嫚 營養師」表示，除了咖啡跟茶以外，喝水、吃堅果、黑巧克力、香蕉、薄荷茶也能提神醒腦，熬過上班想睡的痛苦時刻。

●水300ml：陳嫚羚表示，會感到疲倦、昏昏沉沉可能代表著身體缺水，此時補充水分能提神並促進代謝。

●堅果、種子10顆：透過咀嚼堅果，促進大腦增加血液流量，提高記憶力和集中力，但切記堅果熱量高，吃10顆左右就足夠了。

●黑巧克力3至5片：黑巧克力要選擇85%以上帶有苦味的來吃才有效果，黑巧克力中含有黃烷醇，對回復專注力、記憶力有幫助。

●香蕉一根：吃香蕉能快速補充能量、恢復體力，裡面還有豐富的鉀，有調節神經感應、肌肉收縮的效果，可提升注意力。

●薄荷茶一杯：薄荷的清涼香氣有醒腦功效，提高注意力，同時減少疲勞、降低焦慮。

陳嫚羚也建議，中午盡量別吃太飽，少吃蛋糕、甜點、餅乾等精緻醣類食物，以及少喝含糖飲料，都可以避免血糖大幅波動造成疲倦感，讓下午較不會想睡覺。而吃肉也會比吃魚還想睡，因為肉的消化時間比魚還長，飽腹的狀態維持比較久，更容易打瞌睡。

(中時新聞網)