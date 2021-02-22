占地近5000坪、2018年底開幕的新北市新店安和國際觀光夜市，擁有多達200攤位，夜市粉專21日晚間突然宣布21日是最後一天營業，引發民眾震驚；新北市長侯友宜22日於三重慰勞清潔隊員時被問及此事回應，市府將全力配合夜市經濟轉型。

安和國際觀光夜市設有設有遮雨棚，室內型夜市吸引許多民眾到此玩樂，曾創下一晚超過2萬人次的來客紀錄。去年受疫情衝擊，夜市業績出現下滑，安和國際觀光夜市首開先例調降租金，推出5月起至年底「租一個月送一個月」的方案，與商家共體時艱。

豈料，安和國際觀光夜市20日突然在臉書粉專宣布，安和夜市只營業到21日，消息一出引發民眾震驚，許多人留言「非戰之罪，疫情又是寒冬呀」、「希望很快再見到你們，加油！」

據了解，安和國際觀光夜市是由聯發國際餐飲集團投資，與桃園八德興仁花園夜市、新北樹林興仁花園夜市為同一經營團隊，夜市與一旁的超市及加油站為相同地主，未來此地擬開發成商辦大樓。

侯友宜表示，安和夜市目前正在轉型過程中，業者有他們的作法，新北市府也會全力配合，讓業者能夠轉換成另一種經濟蓬勃發展營運方式。

(中時 )