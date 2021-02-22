因多次以代購國外名車詐騙車友，被稱為「外匯車殺手」的28歲林姓男子，去年7月入監服刑後，2名車友再出面指控林男「一車兩賣」，事後卻人間蒸發，詐騙17萬1千元，台北地檢署今依詐欺取財等罪嫌將林男起訴。

林男四處招搖撞騙惡行在車友論壇廣為流傳，曾身揹數件通緝案的他，被媒體爆料他父親為知名宮廟副董，但副董低調未證實。

林男詐欺前科累累，不但當兵時扮闊少開超跑進營區炫富，佯投資超跑租賃、礦砂事業，向部隊長官、同袍3人共詐騙130萬6000元，還以假名「林文昌」、「林文芎」，誆稱代購瑪莎拉蒂、福特野馬、YAHAHA重機等名義、詐騙7名車友訂車款及驗車費逾157萬，被判刑確定，入監服刑。

檢方調查，林男2018年7月聲稱可以7萬元價格出售Aprilia重型機車給姜姓車友，並先向姜男收取訂金3萬元，事後再佯稱賣汽車零件，詐騙姜男5000元，但林男收錢卻不交貨，且人間蒸發，姜男始知受騙。

2019年3月，林男另佯稱以9萬元價格將Aprilia重機賣給柯姓車友，另稱賣零件及改裝輕型機車，詐騙柯男13萬6000元，柯男懷疑被騙，拿著林男先前詐騙的相關新聞質問林，林男卻謊稱獲不起訴，安撫柯男。

庭訊時，林男否認詐欺，辯稱並非不交貨，是因當時入監服刑，出監後又因另案被通緝才無法處理，但檢方不採信，依法起訴。

(中時 )