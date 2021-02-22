許聖梅、璩美鳳近日錄JET《大尋寶家》，兩人私下是要好姊妹淘，首度同台上節目，更邊講寶物故事邊爆料，不難看出兩人好交情。一開場璩美鳳就自嘲是出土文物，還說已經是山頂洞人等級，讓許聖梅只能說自己是侏儸紀時代，還大讚「秦老闆」秦嗣林是師奶殺手，主持人丁靜怡忍不住說：「雖然外面現在不到10度，但棚內氣氛好熱絡，我把短袖都翻出來穿，因為我知道兩位來一定會很熱鬧開心。」

久未出現在螢光幕前的璩美鳳即使已經將近60歲，依舊擁有令人心動的好身材和逆齡外貌，更自爆現在上市公司的老闆都喜歡打電話給她，「你知道所有的富太太現在都很愛我，所有上市公司的老闆打電話給我，不是為了自己，都是為了老婆。」因為她會教她們變年輕的方法，許聖梅聽了直說她怎麼都不知道，璩美鳳笑說：「妳已經很年輕了，不用知道。」連秦老闆都對許聖梅說：「我認識聖梅十幾年，我每一年看她都像是還在讀高中一樣。」

許聖梅（左二）、璩美鳳（右二）擁有好交情。（JET提供）

許聖梅帶來幾件寶物，其中一件是木雕達摩，沒想到卻跟當年一樁當鋪命案有關，當初她跑社會線時因為誤踩受害人腦漿，鞋子沾上血跡，讓她衰運連連，甚至還出了非常嚴重的車禍，刑警好友教她如何化解，還開車載她到三義木雕店要送她一個木雕，她當時選了這個達摩木雕，之後果然順風順水，也成為她的幸運物。丁靜怡說：「喜歡達摩又有通靈體質，那個刑警不會就是高仁和吧。」許聖梅笑回：「如果30年前我就認識高大哥，你們現在就叫我高太太，他也不至於結兩次婚了。」現場全笑翻。

由於璩美鳳農曆生日和觀世音菩薩得道日同一天，她帶來和觀世音菩薩相關的寶物。丁靜怡詢問她當年周刊要出刊之前，是否來得及阻擋，璩美鳳透露其實她是跟大家同時間知道的，先前好像有耳聞，有人跟她說「妳直接回家，不要在外面逗留」，但她認為只是傳聞就不以為意。談到當年光碟事件，她一路走來自認多活了20年，也撐到民風已開的時代，所以鼓勵大家要樂觀一點，用正能量走過。而為父頂罪的沈嶸出獄時，璩美鳳還去接風，連許聖梅都覺得不可思議，當時周刊負責人沈野特地坐飛機到澳門拜託她，璩美鳳：「以一個父親的出發點，我想到我爸爸也很痛苦，知道爸爸想女兒的辛酸，所以就答應了。」她羨慕沈嶸，因為對方的牢房已終止，但她心裡的牢房日子卻還沒結束。

(中時 )