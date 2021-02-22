小車一旦在西濱與大車發生碰撞車禍，死傷相當嚴重。（張朝欣攝）

車禍現場遍佈車體碎片、零件，路面還有許多煞車痕，模樣險象環生（圖／翻攝畫面）

轎車被撞剩半截！西濱20車連撞畫面曝光 造成2死8傷

台61線西濱快速道路雲林縣、嘉義縣交界處昨（21日）早7時起大霧，1輛轎車與載送瓦斯桶貨車發生擦撞，後車因來不及反應追撞，造成20輛車撞成一團2死8傷重大車禍，其中72歲林姓老翁當場被夾死在駕駛座，65歲李姓婦人送醫不治，現場血跡斑斑，傷者或躺或坐，痛苦哀號，警消目睹慘狀，直呼：「天啊，好嚴重！」。

事故發生後，不少人指出，西濱道路縱貫西部，全程免收通行費，且測速少，不僅許多大貨車開上路，由於車速快又危險，加上只有一支濃霧偵測器，因而被嘲諷是「窮人的高速公路」，也被戲稱是「小車地獄」。

據了解，西濱快速道路從新北延伸到台南，又鄰近海邊各大港口，許多大車都選擇走這條路送貨。就有大車司機指出，因為西濱不用過磅，測速照相少，比國一與國三高速公路好走，而且可以減少被開紅單風險，也因車流較順暢，才會滿是車速相當快的大車通行，一旦小車遭到大車碰撞車禍，人車受損情況就會相當嚴重，以致有人戲稱西濱快速道路是「小車地獄」、「窮人的高速公路」。

北港分局副分局長吳柏源也說，西濱快速道路以大型貨車、油罐車居多，小車及重機應盡量避開，保持適當間隔距離。

除了不收費、測速少，造成大車多、疾速行駛之外，西濱的設備也遠不差，全線308公里僅設置一支濃霧偵測器。對此，公路總局局長許鉦漳表示，濃霧偵測器必需針對較常發生的路段建置，且要搭配資訊可變標誌（CMS）等警示設備，才能發揮最大效用。公路總局監理組組長薛添讚表示，經過這次事件，公路總局擬與氣象局合作，由氣象局協助評估哪些路段較易發生濃霧，加設偵測系統。

昨天發生的這起20連環撞車禍，林翁駕駛的銀色休旅車更被撞剩半截，整部車有如被捏皺的紙團，人被卡在駕駛座身體變形，救出時已死亡。另65歲李婦乘坐的白色轎車，被4輛車撞擊擠壓，研判是被貨車追撞後，再被3輛轎車互撞，送醫傷重不治。

有駕駛回想這起車禍仍心有餘悸表示，當時霧非常濃，能見度僅4、5公尺，根本看不見前方，他只能放慢車速，突聽到前方有重物掉落巨響，隨後傳來陣陣駭人的撞擊聲，他趕緊跳車才撿回一命。

(中時新聞網)