根據環保署空氣品質監測網資訊顯示，今(22)日環境風場偏東風，西半部位於背風側，夜間較易累積污染物，午後中部以北地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升，其中北部空品區下午甚至可達「紅色警示」等級，要特別留意。

環保署指出，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，夜間較易累積污染物，午後中部以北地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升。目前宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「普通」等級，局部地區短時間達橘色提醒等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級；午後受光化作用影響，北部空品區易生成與累積臭氧至「紅色警示」等級。

明(23)日東北風稍增強，竹苗以北擴散條件稍好轉，中南部位於下風處，擴散條件較差，仍易累積污染物；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

周三(24)日清晨至上午受東北季風影響，竹苗以北擴散條件較佳，中南部位於下風處，擴散條件較差，易累積污染物，午後東北季風減弱，逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件轉差，須留意污染物累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時 )