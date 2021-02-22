46歲女星賈靜雯2015年梅開二度小9歲修杰楷，婚後生下兩女咘咘和Bo妞，常常在社群網站分享家庭生活。近日夫妻倆帶著2名女兒，與明星好友陳意涵、藍鈞天、楊銘威等共6個家庭到台南旅行，陳意涵的寶貝兒子小初的正臉也難得曝光了。

賈靜雯21日晚間在社群平台po出多張台南出遊照，寫道：「這次的旅程六家人 六家小孩齊聚一堂，六六大順啊！！」原來她找來陳意涵和許富翔夫妻、藍鈞天和陳羽柔夫妻、楊銘威和方志友夫妻及設計師好友等一起籌辦這次的家族旅行，大小朋友加起來總數21人，陣容非常浩大，賈靜雯坦言：「對家長是種挑戰，也是種開年的好運旅行，我們成功的3天2夜旅行，充滿著喜怒哀樂，好玩～暑假見喔！好爸好媽團，帥啦！」許多網友看到這群明星夫妻拜訪台南，忍不住驚呼：「哇！歡迎來到台南，好可惜沒有巧遇到女神」、「遇到你們的人也太幸運」，果真有運氣好的網友目睹到賈靜雯的風采，「很開心在台南有遇到妳們六六大順，妳真的超美超有氣質，咘咘波妞很乖巧可愛。」

賈靜雯也曝光6個家庭在安平古堡前的合影，網友注意到陳意涵的兒子小初難得露正面，頂著西瓜皮髮型，眼睛又圓又大超可愛，不禁稱讚：「第1次看到意涵的兒子小初，竟然這麼大了！好可愛呀」、「大發的兒子好像大發」等。

(中時新聞網)