外送員傳出「偷餐」亂象！一名專跑台北東湖、新北汐止的foodpanda外送員，在臉書社團「我是東湖人」發文表示，日前發現一名女同業在汐止常對配合熊貓的店家偷餐、騙餐，最近把目標轉往東湖行騙，目前已知有多間店家受害，呼籲當地人共同抵制。

原PO表示，經過他的觀察，發覺這名黃姓女外送員有二個行騙手法，一、「專挑餐點做好放前台，讓司機自行取餐的店家」，取餐時隨便亂報一串數字，假設她原本是33號，卻向店家報33、34，直接連34號的餐點一起取走，導致34號司機來店時沒有餐點可取。

二、「餐點拿了直接轉單」，假設她是33號，取完餐之後馬上按轉單，其他司機接到單到店裡取餐，卻發現餐點早就被他拿走。

據「ETtoday新聞網」報導，由於這屬於foodpanda漏洞，目前尚未有完整的應對機制，客服接獲反映後也無可奈何，只能請店家重做一份。原PO因而呼籲，東湖、汐止店家，往後若看到平板出現這位司機名字，應立即回報客服並要求換司機「堅決不給餐，直到平板上司機名字換人為止！」

網友看到po文後留言表示「不能請熊貓取消他外送員資格嗎」、「難怪現在幾間東湖外送店家開始核對號碼跟再三確認，原來是有這種事情發生」、「下一站會不會就到南港了？」「這樣沒有刑事責任嗎」、「詐欺罪get」。

(旺報 )