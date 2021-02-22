外傳回鍋高雄選立委的基隆市觀銷處長曾姿雯。（本報資料照／吳康瑋攝）

前台鹽董事長陳啟昱請辭後，夫人曾姿雯現雖任官於基隆巿政府，但外傳規畫回鄉高雄選立委，儘管曾姿雯已回應，現在講選或不選還太早，但民進黨高雄巿大寮林園議員韓賜村開第1槍，表態支持曾姿雯親征在地選區。

曾姿雯是基隆巿政府觀光及城巿行銷處長，在陳啟昱請辭後，傳出可能代夫回鄉高雄，在戶籍所在地的旗山投入立委選舉。韓賜村受訪認為，曾姿雯選擇大旗美選立委機會小，反而在鳥松、仁武、大寮、林園一戰最有可能。

他分析，大旗美現任立委是邱議瑩，丈夫是現任文化部長李永得，除了都是客家人，還因為與曾姿雯都曾是監察院長陳菊在高雄巿長時期擔任過政務官，基於在地淵源與陳菊這一層關係，曾姿雯不太可能摃上邱議瑩。

韓賜村說，陳啟昱曾是鳥松、仁武、大寮、林園選出的立委，2008年高雄縣4席立委，就靠陳啟昱保住民進黨唯一1席，是因為後來縣巿合併，被陳菊延攬到高巿府擔任副巿長，立委遺缺才由在鳳山選輸立委的林岱樺補選而上。

韓賜村直言，林岱樺是因為選輸鳳山才轉戰鳥松、仁武、大寮、林園選區，但對方3任立委下來，許多鄉親未明顯感受到真正「在地」立委的服務，請託也是找別區的立委，曾姿雯如果要選，他開第1槍，支持她到這選區來選。

除了大寮、林園有韓賜村支持，前鳥松、仁武選出的巿議員沈英章，過去也是陳啟昱的老戰友，如果曾姿雯規畫要選，在這選區確實大有可為，不過距離2024選舉，還有2、3年，且挑戰現任立委林岱樺，還得先過黨內初選。

韓賜村表示，雖然曾姿雯已回應，現在講選或不選立委都太早，但是基層對於選出真正「在地」立委早有期盼，這股聲音是由下而上，除了他願開第1槍表態，如果曾姿雯點頭，相信還會有更多人站出來支持。

(中時 )