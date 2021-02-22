基隆快捷公車1579增闢台北市府轉運站停靠站，22日舉行揭牌儀式，台北市議員許淑華到場支持，她提及，北市有很多交通問題，而基隆市長林右昌積極解決基隆的交通問題，值得借鏡到北市指導，並強調，未來北市長候選人必須要像林右昌一樣，有解決交通問題的執行力和果斷力。

致詞時，許淑華表示，林右昌在任內處理很多交通問題，如公車路線、基隆捷運交通動線等，不斷幫助基隆、台北流通，做得相當好，而台北市有很多交通無法解決，林右昌解決交通問題的執行力值得借鏡，應到北市指導。

媒體聯訪時，許淑華說明，北市民眾一直在反映交通沒進展，包括內科尖峰時段塞車問題，以及捷運汐止民生線，已經講了10多年，到現在都沒有明確方向，台北市長柯文哲也沒有積極作為，在交通建設上北市府要努力加強，她說，看到林右昌積極解決很多交通問題所以有感而發。

許淑華認為，未來台北市長候選人要有決心、能力和想法把交通問題解決，幫助市民處理生活上最重要的一塊，要像林右昌一樣有解決交通的執行力、決策力、果斷力，才能把台北市政往上拉，她提及，未來北市候選人要在交通上提出有效政見、政策。

此外，有媒體提問，是否會想要回到自己的故鄉-基隆選市長，對此，許淑華說，現在沒有考量，目前就是全力幫助台北市，借自己能力整合北市、基隆，並強調目前對選舉沒有考量，未來再看形勢、狀況做評估，還是解決現況最重要。

許淑華更透露，現階段還有疫情要控制，不管是民進黨政府或黨內，對於各縣市長候選人佈局還沒有要討論、處理，還是以國家人民安全和經濟發展為首要目標，大概6月中以後才會針對各縣市長人選進行評估、考量，目前不會有任何民調或策略性處理。

(中時 )