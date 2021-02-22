20日美國丹佛市(Denver)發生波音777飛機引擎故障碎片掉落事件，美國政府要求全面檢測同型號引擎。日本政府表示，再做出進一步決定時，先要求暫飛波音777飛機。不過，韓國政府卻沒有任何動作，也就是同型機可照樣執行飛行任務。

這件意外事件的主角，是一架聯合航空(United Airlines)波音777右翼的普惠4000(Pratt & Whitney 4000)引擎於20日發生故障，最後所幸安然無事迫降在丹佛國際機場。

聯航21日表示，已主動將現有在執勤中24架同型機，暫時停止執行任務。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）指出，初步檢視發現，損傷大部分都集中在右翼引擎上，機身僅有小規模損害。受損的那顆引擎，進氣口與機殼分離，兩片風扇葉片破碎，其餘的葉片也受波及。

屬於美國國防合約大廠雷神（Raytheon Technologies Corp）的普惠公司，對此事暫未置評。

不過波音表示，技術顧問群正協助美國NTSB調查中。

美國聯邦航空管理局（FAA）表示，美國只有聯航在使用這款搭載普惠4000引擎的波音777，其它國家已知有日本與韓國也都有同型機。

日本運輸省下令日航（JAL）與全日空（ANA）先暫飛所有同型普惠4000引擎的777飛機，也正在考慮是否採取進一步措施。

運輸省補充，2020年12月4日時，一架由那霸(Naha)機場飛往東京國際機場(Tokyo International Airport)的日航飛機，飛行途中因在那霸機場以北約100公里處，發現左引擎故障，故緊急折返至原起飛機場。

據悉，上述引擎出現問題的日航班機，與美國聯航那架一樣，都是機齡26歲的波音777。

日本政府表示，這種事故機目前全日空有19架，日航有13架。

至於韓國交通部表示，正在密切注意後市發展，目前暫無任何停飛或進一步行動。

(時報資訊)