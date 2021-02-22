23歲張姓男子夥同印度籍男子「阿就」，共謀約出在網路論壇廣告的女子下手強盜，兩人在2020年11月間約出1名俄羅斯籍女子到摩鐵見面，再由「阿就」持刀闖入，搶走俄女1支iPhone手機逃逸，俄女追出阻攔，「阿就」猛刺她臉部2刀逃逸，其中1刀穿透入口腔，警方循線逮捕。台中地檢署依強盜罪起訴張男及「阿赳」兩人。

起訴書指出，張男在2020年間經友人介紹認識印度籍男子「阿就」，兩人缺錢花用心生歹念，共謀在相關網路論壇尋找刊登廣告女子，約到摩鐵見面後藉機行搶。

張男在2020年11月27日下午於網路論壇的廣告訊息中，鎖定俄羅斯籍的1名女子，約她到台中市北區的1家摩鐵相見後，張男與「阿就」兩人騎機車抵達，由張男在外把風、「阿就」進入房間，見俄女一人獨自在房間內，拿出刀子抵住她的脖子，恫稱：「give me money」等語，喝令交出財物。

「阿就」搶走她手中的iPhone手機，離開該房間到樓梯處時，遭俄女出面攔阻，他持刀攻擊朝俄女臉部畫2刀，傷口各約2.5公分，其中1刀還穿透傷入口腔，另有左上肢擦傷等傷害。

台中市警方獲報報請檢察官偵辦，循線隔天在台中市豐原區及台中市南區各逮捕張男及「阿就」。全案台中地檢署偵結，依加重強盜及傷害等罪起訴兩男，並移審台中地院，經法院裁定續押，兩人目前仍在羈押中。

(中時 )