一對在高雄開餐廳的夫妻檔，本月18日清晨3點多，兩人前往鳳山區的鳳農市場採買，將車子停在市場附近的中崙一路旁，車熄火後沒有上鎖，兩人就下車，結果遭到竊嫌盯上，趁著被害人不注意，竊取車上名牌包以及現金和金飾損失高達36萬元，夫妻驚覺財物遭竊後立即報警，警方過濾監視器，逮到張姓嫌犯並起出相關贓物。

警方逮捕涉嫌重大的張嫌，他日前曾犯下毒品案，才剛出獄約半年，沒想到惡行不改，再次犯下竊盜案，警方將他移送法辦。（圖／翻攝畫面）

警方指出，被害的郭姓女子原本將名牌包、金飾及現金等物放置於副駕駛座的腳踏墊上，車子熄火後，老公先下車採買，隨後郭女站在車子後方等待並專心滑手機，沒想到接近5點時，老公回到貨車旁，正當兩人要上車時，意外發現副駕駛座的車門微開，且車內的貴重物品全被搜括一空，其中ＧUCCI包以及COACH等三個名牌包，還有2萬元七千元現金和4兩金飾全都不翼而飛。

警方獲報後，立即調閱監視器，鎖定一名張姓男子涉嫌重大，於本月20號在大寮區將人逮補，並現場查扣贓物，並起出海洛因0.25公克，據了解，張姓嫌犯曾犯下毒品案，才剛出獄約半年，沒想到惡行不改，再次犯下竊盜案，經警方訊問後，將他依竊盜、毒品危害防制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

當被害郭女被警方通知遭竊物品失而復得，喜出望外，她接受電訪時表示，原先小偷偷走的金飾，是她結婚時用的物件，還有名牌包也是老公送給她的生日禮物，這些貴重物品除了本身價值外，對她來說更是意義非凡，如今警方可以在4天內協助將失物找回，讓她十分感動，經過這次教訓後，她會隨時提高警覺，再也不粗心大意將貴重物品隨手放在車內。

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(中時新聞網)