警方去年12月在舊蘇花公路和中至和仁路段設置「區間測速」設備，區段全線限速40公里，目前仍在測試階段，待中央標檢局檢測通過將正式上路。（羅亦晽攝）

蘇花改通車，大幅增加花蓮北上交通便利，不過砂石車、重型機車仍多行駛舊蘇花公路（台9丁線），沿線的「和中部落」曾因車速過快，發生2起死亡車禍，警方為降低事故發生，日前在和中至和仁路段設置「區間測速」設備，區段全線限速40公里，目前仍在測試階段，待中央標檢局檢測通過將正式上路。

和中部落位於舊蘇花公路上，沿線道路寬敞筆直，許多車輛未依速限行駛，車速過快車禍頻傳。2019年4月，一輛重機行經和中段時，不慎撞上轉彎貨車，導致貨車右側油箱，瞬間起火，重機騎士命喪火海，同年9月，一名部落的小朋友橫越馬路，遭重機迎面撞上，送醫不治。

附近居民不斷向相關單位請求協助後，警方除了在沿線加設紅綠燈，也決議在部落道路前後，台9丁線59.5K至64K處加裝區間測速，全段速限40公里，去年12月底設置完成，目前仍在測試階段，待中央標檢局檢測通過後會正式取締，盼能有效降低事故發生。

近日民眾發現清水斷崖處疑似架設新的測速照相設備，警方澄清，那架「ㄇ字型」設備為公路總局設置的車流管理系統，並非取締超速使用，不過行經山路仍須保持限速40公里。（羅亦晽攝）

近日民眾發現清水斷崖處疑似架設新的測速照相設備，警方對此澄清，那架「ㄇ字型」的設備為公路總局設置的車流管理系統，並非取締超速使用，目前蘇花改沿線測速照相為仁水隧道口、中仁隧道口南北向各一隻，台9線蘇花公路則是崇德村長老教會旁及太魯閣大橋前。

不過，蘇花公路頻傳重車行經彎道跨越雙黃線而釀造交通事故，公路總局第四區工程處為此也在新、舊蘇花公路銜接端點12個點位，設置24套大貨車取締系統，並在台9線116.2K、121.7K及台9丁線44.2K等易肇事路段設置3處跨線取締設備，結合警方科技執法不定期攔檢。

(中時 )