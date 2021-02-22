南韓2013年的經典電影《7號房的禮物》講述有智能障礙的父親蒙受不白之冤而入獄，他的女兒長大後在法庭上為爸爸洗刷冤屈的故事，故事賺人熱淚，其中，7歲童星葛素媛的純真演技，也讓她打開知名度，而現在葛素媛也長大成亭亭玉立的美少女，14歲的她擁有濃眉大眼、超氣質，神仙顏值絕美。

葛素媛從當年的7歲童星，蛻變成14歲的美少女，隨著她的經紀公司YG娛樂更新葛素媛的簡歷、釋出形象照，也讓葛素媛的高顏值引發熱議，照片中，葛素媛仍擁有她年幼時招牌的濃眉大眼，不同的是，14歲的葛素媛已暴風抽高，身材相當纖細、高挑。

葛素媛擁精緻五官、絕美顏值，舉手投足超氣質。（圖／取材自yg_stage Instagram）

只見葛素媛綁公主頭，身穿白色襯衫搭配黑色吊帶裙，葛素媛對著鏡頭露出淡淡微笑，她舉手投足散發甜美與清純氣質，葛素媛與當年稚嫩模樣差很大，葛素媛的神仙顏值讓網友看完都戀愛了，同時，經紀公司也透露，葛素媛將以下一部作品和觀眾見面，讓外界相當期待。

葛素媛已從7歲童星，長大成為14歲的美少女。（圖／取材自NAVER）

葛素媛在2013年以童星之姿演出電影《7號房的禮物》後，她也轉戰戲劇圈，演出《藍色海洋的傳說》、《Doctors》、《和遊記》、《我的女兒，琴四月》等戲的主角幼年時期。而葛素媛不只演技精湛，她也在去年底登上歌唱綜藝《蒙面歌王》大展歌喉，葛素媛輕響的嗓音，讓外界都驚呆葛素媛不只有顏值又會唱歌，相當多才多藝。

(中時新聞網)