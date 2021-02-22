花旗環球證券非科技產業分析師劉柏毅指出，美利達（9914）投資的Specialized（SBC）展開對營收強勁貢獻，估計第一季初步來自SBC的非營業利益貢獻將超出預期，意味美利達第一季獲利潛在上升空間可期，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價375元。

美利達元月營收月減12％、年增27％，符合花旗環球預期，美利達經營管理階層表示，電動自行車（E-bike）生產較過往成長，儘管持續面對零組件缺貨問題，仍看好首季E-bike銷量增長15至30％。

劉柏毅對美利達抱持高度正向觀點，著眼中高階自行車需求爆發，且美麗達在E-bike銷售比重較高，因而將其列為族群投資首選。雖然終端需求極為強大，短期零組件缺貨狀況仍在，然花旗環球認為，經過長達一年的缺貨等待，供應應該會變得愈來愈正常，美利達自行車生產量將逐季上升。

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