小禎、羅時豐主持東森新節目《今晚開讚吧》，22日開播，首集找來劉畊宏、王婉霏、王中平、余皓然，大聊「這些跡象很母湯，害你原地離婚？」主題，竟意外爆出其實他們早已多次萌生「想離」念頭，兩對夫妻在節目直接對峙、互嗆起來，現場滿滿火藥味，也讓旁人越看越緊張。

節目透過各大知名社團網站進行民調，統計出前四大網友認為是終結婚姻的頭號殺手，其中金錢觀有落差讓王婉霏超有感，因為劉畊宏屬於及時行樂派，他賺30萬就花30萬，連她婆婆都說：「絕對不能把錢放在他身上。」但沒想到還是會因幫老公繳罰單而錢財流失。她曝之前劉畊宏到法國跑馬拉松，訂了一晚就要價5萬台幣的飯店，預計4天的行程扣除來回時間，僅剩2天可遊法國，一趟就得花掉幾十萬，也沒辦法好好逛街，他還用「我希望第一次去法國，旁邊是妳」的理由逼她陪同，讓王婉霏直呼「很不實際」。

小禎聽完忍不住笑虧：「怎麼會，很實際啊，妳腿跑勤一點，兩天可以跑好幾家店。」卻也同感表示，過去前夫李進良有次要去舊金山開會，僅僅三天的行程也希望她和Emma陪同，她笑說：「時間跟乳溝一樣是擠出來的，他們父女倆在房間睡覺調時差時，我在外面Shopping。」

(中時 )