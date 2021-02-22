農曆新年才剛過，明年台北市長之戰已成各界焦點，藍綠陣營會派誰出戰，也吸引各界關注，其中，衛福部長陳時中代表綠營出馬的呼聲極高。據悉，民進黨所作的內部民調顯示，陳時中成功化解桃醫危機，不論在台北和新北，滿意度都高達6成以上，已是黨內參選雙北選戰的不二人選，但有網友對這民調結果感到難以置信，譏諷這麼高怎能只選市長，應該要選總統才對！

《聯合報》今（22日）報導，民進黨1月所作的內部民調結果顯示，高達73.5%的受訪者滿意陳時中的防疫表現，不滿意度為23.6%，且在全國各區域的滿意度都達6成以上，其中全國滿意度前3名分別為：雲嘉南地區的80.3％、新北市的76.3％和台北市的68.4％。雖一度發生桃醫院內感染，但超過7成民眾對陳時中拆彈有信心，黨內人士直言，陳時中成功化解桃醫危機，是其民調再升高原因之一。

不過，許多網友看完這則報導，在其下方留言表示，「那麼高的支持率怎麼能只當市長，應該選總統才對」、「太低了，是94.87%」、「只選市長？太大才小用了！好歹要選2024的總統，做完一任因為政績卓著，被推薦當聯合國祕書長？再來，已沒有任何官位安插他了，出馬競選外太空宇宙無敵大總統？統治整個宇宙」、「疫苗買到來了再說！疫苗狼來了，歹戲拖半年了」、「真的沒人了」。

對於陳時中是否參選台北市長，資深媒體人謝寒冰20日在中天政論節目《爆卦頭條》中表示，對民進黨而言，陳時中也是一個期待，不過陳時中今年67歲了，到2022年時他68歲，以縣市首長而言，他年紀偏大。同時，陳時中沒打過選戰，可能不知道選戰的痛苦，沒有超人的體力、堅強的意志力，不容易成功。另一資深媒體人黃暐瀚認為，民進黨在台北市要贏沒那麼簡單，且陳時中真的會選台北市長嗎？他反而覺得是民進黨台北市黨部主委吳怡農參選的機率較高。

(中時新聞網)