彰化高中線上開學典禮，師生進棚成為直播主。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

高中職、國中小延後4天開學，學生樂翻，但再美好假期也有結束的時候，各級學校都在22日舉辦開學典禮，彰化高中別開生面，採取線上開學典禮，平日在操場、在雨賢館講台上的師長，全都進棚成為直播主，讓師生倍感雀躍振奮，新奇新鮮，「開學的感覺不錯」。

「今天我想來點線上開學典禮」彰化高中為了因應防疫，這次開學典禮，特別啟用校園智慧直播系統及網路多媒體無聲廣播，雨賢館講台上的師長，全都進棚成為直播主，學生就在教室看直播。

學校指出，校友記憶猶新，校園有聲廣播、晨間英聽測驗，過去往往夾雜電台廣告，清晰可聞，但系統設備老舊，於是在重新規劃建構維運本益比高、管理方便的學校網路多媒體電視廣播系統環境。

新天開學也迎接新系統上路後，校園智慧化邁進一大步，之前教務處設備組邀集資訊工程師反覆測試，今天讓人耳目一新，減少教職員工學生群聚，也降低引發感染的風險，使用網路多媒體影音廣播系統，即時發布重大資訊及影片。

學校表示，未來也可搭配網路多媒體影音廣播設備，多元運用於行政會議、線上授課，還可於晨午休時間，利用校園智慧直播系統結合虛擬攝影棚，架設校園電視台或直播社團展演，有利發展學校特色的全媒體環境。

彰化高中線上開學典禮，師生進棚成為直播主。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化高中線上開學典禮，師生進棚成為直播主。（彰化高中提供／吳敏菁彰化傳真）

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