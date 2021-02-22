國中小延後至今（22）日開學，新北市板橋警分局針對轄內10所國民小學上、放學時段，執行校園周邊交通疏導、管制工作，並結合義交、義警等協勤民力，配合學校志工、導護媽媽、導護老師，於各所國小周邊執行「護童勤務」，維護學童上、放學人身及交通安全，並關懷留意在學校外逗留或落單的學童，適時提供協助、防止意外發生，讓每位學童開心、安心上學。

板橋分局警員黃美月的小孩就讀板橋區的國小，值勤中看到自己的孩子與同學們平安且開心的上學，她說，兼具媽媽與警察的身分，眼前看到的是最溫馨幸福的畫面。

(中時 )