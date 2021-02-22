中廣董事長趙少康再批蘇揆使用「武漢肺炎」是侮辱。行政院發言人羅秉成今天重申，相關用語是約定俗成，並非歧視、偏見或侮辱之用語，也請外界勿過度渲染。

趙少康上午受訪指蘇揆非常強勢，有時要溫、良、恭、儉、讓，像指使用「武漢肺炎」，蘇揆回應說不是歧視，他同意不是歧視，但這樣的說法是「侮辱」。羅秉成表示，稱呼「武漢肺炎」並無歧視或侮辱之意，是一開始發現疾病時約定俗成的名稱。正如日本腦炎、西班牙流感、非洲豬瘟等，均僅表達疫病起源地之意，並非歧視、偏見或侮辱之用語，也請外界勿過度渲染。

另外，針對趙少康指萊豬雖是蔡總統決策，但蘇揆近期民調下跌當然跟萊豬有很大關係。羅秉成也說，因為總統信任以及國人的支持，這兩年來行蘇揆率領行政團隊全體同仁一起努力做出成績，台灣不但成為亂世中的福地、防疫第一備受肯定，經濟更是極少數國家能夠正成長的國家，非常感謝。

他說，台灣經過24年來的努力，口蹄疫拔針成功後，豬肉不但可以外銷，台灣和美國之間的貿易大有進展，去年台美之間的貿易更高達2.43兆。不僅如此今年台灣豬消費量較去年增加6000噸，並未如外界所說會造成國產豬肉崩盤。行政院未來四年，將投入百億養豬基金，從養豬場到運送載具，到屠宰場，到整個冷鏈、肉攤溫控等，為國人的健康升級、把關。民眾也可透過「豬肉儀表板」查驗萊劑結果，政府一定會嚴格把關、明白標示，讓國人同胞安心。

(中時 )