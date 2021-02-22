波音再出事，一架波音747貨機21日從荷蘭起飛後不久引擎就起火，貨機最後成功落地，不過邊飛邊掉的碎片也砸傷地面上2名無辜人士。

繼美國聯合航空波音777-200型客機引擎20日在高空中爆炸後，另一架波音747貨機昨（21）日從荷蘭起飛後不久引擎就起火，貨機最後成功落地，不過邊飛邊掉的碎片也砸傷地面上2名無辜人士。

一架波音747貨機21日從荷蘭起飛後不久，引擎就起火。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，位在荷蘭南部的馬斯垂克-亞琛機場（Maastricht Aachen Airport）指出，一架隸屬於百慕達長尾航空（Longtail Aviation）的波音747-400型貨機昨日從機場起飛前往美國紐約甘迺迪國際機場（Kennedy Airport），不過起飛才不久就被空中交管人員發現一具引擎起火，交管人員立即通知機長，機長隨即關閉起火引擎，基於跑道較長、空間較大，最後貨機轉降比利時的烈日機場（Liège Airport），並且成功落地，虛驚一場。

儘管貨機最後成功降落，不過如同前一日聯合航空波音客機引擎爆炸事件一樣，貨機轉降時，部份金屬碎片邊飛邊掉，掉落在附近的梅爾森小鎮（Meerssen），造成2人輕傷，其中一人還需就醫治療，荷蘭地區安全監管機關「Veiligheidsregio」指出，從天而降的金屬碎片也砸壞好幾輛車及民房。

Longtail Aviation cargo 747 loses engine parts over Meerssen after failure on departure from Maastricht Airport in The Netherlands. Aircraft landed safely in Liege. https://t.co/b22hB9QgKF pic.twitter.com/NYps5GoBzT — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) February 20, 2021

馬斯垂克-亞琛機場機場指出，這架貨機運載尋常貨物及藥品。

長尾航空發布聲明指出，事發當時機組員的表現相當專業，符合正確的飛航規範，因此才能夠順利降落，指出公司正在和荷蘭、比利時、百慕達、英國等主管機構合作，了解意外發生原因。

美國聯合航空（United Airlines）一架波音777-200型客機20日自丹佛國際機場（Denver International Airport）起飛後不久，右側引擎就爆炸起火，客機緊急折返，不過返回途中，大型零件邊飛邊掉，砸毀地面的車輛、房舍，所幸無人傷亡，客機最後也順利落地，結束這場空中驚魂。

(中時新聞網)