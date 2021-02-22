股王攜手傳產攻高，台股盤中指數16579點再創新高！全球股市多頭氣盛，台股指數也延續上週在農曆年後開紅盤強攻走勢，今天台股在上週五美國費城半導體指數大漲及美股主要指數收高帶動下以高盤開出，陽明(2609)公布獲利自結數亮眼，股價跳空漲停，多頭同步點火長榮(2603)及萬海(2615)，航運類股股價聯袂大漲，各國加速施打疫苗，市場樂觀期待解封商機，鳳凰(5706)、雄獅(2731)及山富(2743)盤中股價亮燈漲停，美食-KY(2723)及晶華(2707)等觀光類股紅光滿面，具漲價題材的被動元件廠凱美(2375)及立隆電(2472)盤中股價漲停，金居(8358)股價創波段新高。

悶了快一年的股王-大立光(3008)因法人買盤回頭力挺，股價連番走高，站回3500元關卡，在傳產攜手股王下，台股盤中指數一度攻至16579點，創下歷史新高，截至11點40分為止，加權股價指數約16444.79點，上漲103.41點，成交量2504.91億元，OTC指數為198.66點，上漲5.18點，成交量659.37億元。

今日上市各類股以觀光類股表現最佳，上漲5.8%，其次是航運類股及生醫類股，分別上漲4.52%及3.49%，表現較差者為網通類股、食品類股及半導體類股，其中網通類股下跌0.21%，食品類股上漲0.1%，半導體類股上漲0.16%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲5.39%，表現最差為營建類股，下跌0.19%。

就技術面來看，上週台股農曆長假過後開紅盤，受封關期間國際股市大漲激勵，指數上演補漲衝高，終場以16341.38點作收，累計一週上漲538.98點，漲幅3.41%，週K收紅，日均量為3758.66億元；OTC收盤指數為193.48點，累計一週上漲10.18點，漲幅為5.55%，日均量為698.76億元；上週五美股守穩，且費城半導體指數攻高，帶動台股今天以高盤開出，盤中一度攻抵16579.17點，再創歷史新高；雖然上週五台股因電子權值股下跌拖累收跌，但今天順利攻高，技術面多方攻擊態勢並未改變，且OTC櫃買指數未受上市指數下跌影響在上週五收漲，顯示市場資金趁權值股拉回點火中小型個股，盤面維持類股輪漲架構，在技術面未受破壞下，台股指數仍有高點可期。

分析師表示，台股經過農曆年後的上漲，短線上遇到獲利賣壓，加上外資期貨空單仍持續增加，指數短線上遇到震盪，5日線為多空關鍵轉折，操作上勿過度追高，靜待拉回量縮止穩再逢低布局。

去年下半年至今，市場資金集中在航運缺櫃及缺貨漲價概念股，高價IC設計、航運、高本益比的電子股及少數投機股漲勢驚人，近期股價若有大漲，有持股者或許需要見好就收，至於沒有持股者就不要太躁進，以免買在山頂上的股價，未來恐怕很難解套。

考量疫苗持續施打，歐美疫情有趨緩跡象，加上紓困案可望順利通過，各國央行維持寬鬆基調，國際股市資金充沛，且台灣經濟基本面展望佳，台股後市不看淡；選股建議可留意半導體、IC設計、漲價概念股、蘋概股、工具機、汽車零組件、塑化類股及運動風等財報利多及第1季展望佳業績題材股。

聯發科(2454)受惠於5G手機晶片隨全球手機回溫、中國市場主導、且本身高性價比優勢下，維持2021年聯發科5G SoC晶片出貨 1.65億顆之預估，而5G晶片的價格及毛利率明顯優於4G晶片，本業獲利能力優化，評價可望提高；譜瑞(4966)2021年第1季淡季不淡，財測展望佳，今年第1季雖有季節性下滑，但管理階層認為主因在供給端有吃緊，而PC需求仍維持強勁且能見度佳(前次法說認為PC需求將在去年第4季達到高峰)，尤其是Source Driver及高速傳輸產品由為亮眼，可逢低佈局。

(時報資訊)