工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠(6441)積極轉型搶攻儲能商機，雖受缺料、缺櫃等逆風干擾，2020年第四季營收表現不如預期，但隨著遞延訂單陸續出貨，以及桃園蘆竹新廠預計3月量產挹注，法人看好2021年上半年營收成長動能可期。

廣錠股價去年11月初觸及182元新高後高檔拉回，今年1月於118～155元震盪盤整，1月底回穩緩步墊高，今（22）日在買盤敲進下開高直攻漲停價151.5元，領漲工業電腦（IPC）族群，早盤維持逾9％漲幅。三大法人近期偏多操作，上周合計買超579張。

廣錠2020年博弈設備本業受新冠肺炎疫情衝擊，所幸跨足儲能設備業務挹注，使全年自結合併營收達13.15億元、年增近1.07倍，改寫歷史次高。展望今年，由於歐美疫情尚未明顯降溫，公司對上半年博弈設備業務需求仍保守看待，儲能設備業務則持續看旺。

廣錠2021年1月自結合併營收0.92億元，較去年12月1.05億元減少12.09％、較去年同期1.25億元減少26.15％，連3月下滑至近半年低點。主因遭逢電芯缺料，以及旺季海運缺櫃致使原物料及運費大漲，部分訂單出貨進度遞延拖累。

不過，由於訂單僅為遞延而非取消，隨著遞延訂單將在首季陸續出貨，可望帶動營收動能逐步回溫。此外，由於儲能系統業務在手訂單能見度高，廣錠租下桃園蘆竹廠房建置產線，目前已進入試產、預計3月起量產，亦可望增添營收成長動能。

廣錠除攜手普威取得美國儲能設備大單，亦透過雙方合資公司進軍營運及系統整合（SI）市場，取得台電儲能自動頻率控制（AFC）調頻備轉輔助服務標案。去年10月成立子公司特瑞斯海事技術服務，廣錠目前持股52.8％。

廣錠月初代特瑞斯海事技術服務公告，已與永崴投控旗下富崴能源簽訂採購、工程服務合約，進一步跨足風電儲能市場，主要內容為離岸風力發電第二期計畫風場財物採購帶安裝案中海域工程，合約期限至2025年12月30日，對營運貢獻則依實際工程進度而定。

(時報資訊)