台北228紀念館28日將舉行紀念活動，邀請副總統賴清德、前總統馬英九出席，市府遭外界質疑邀馬是否有其他政治目地，北市副市長蔡炳坤22日表示，馬英九總統任內每年都參加活動，卸任後也都有參與，邀請馬英九對北市府來講，盼營造共融社會，把對立放下。

228紀念館將在28日下午2時舉辦活動，由北市文化局負責，台灣國家聯盟想邀賴清德、228協會想邀馬英九，最後決定2人都邀請，當天先由2位228受難者家屬致詞，接著邀賴清德、馬英九和台北市長柯文哲致詞，最後由5人一起獻花。

發起228平反運動的律師李勝雄痛批，國民黨是228事件加害者，請加害者來，市府是否有什麼其他政治目的，這對228受難者家是一種侮辱，對台灣人民也是一大侮辱，馬英九不應該參加，馬若參加，台灣國家聯盟將退出。

蔡炳坤今指出，馬英九任內每年都會參加228活動，先前不一定有上台致詞，但這次對北市來講，盼營造共融社會，把對立放下，把仇恨在每一次活動中放下，有不同的過去，現在有共同生活，希望有共同的未來。

他表示，馬英九在總統任內每年都有出席致詞，馬任內有向家屬道歉，卸任了還是都有出席，大家都來表達對這塊土地的感情，化解仇恨。

蔡強調，共融是我們一直在努力的，真正要落實在城市中不同族群、不同過去，一起回到關愛城市，去年舉辦設市百年讓所有前任市長回來，大家都很歡喜，彼此肯定彼此，從文化角度去辦活動，少一點政治多一點文化。

此外，北市府發言人陳智菡說，面對現在、過去是留給未來更好的禮物，從現在看到過去仇恨的未來，現在應該是要畫下一個休止符了，馬英九接受228協會邀請，馬出席有助於世代和族群對話，228事件不應該是部分族群討論，應該是全台灣共同討論，才有可能邁向轉型正義達到反省、共融，面對過去擁有共同的未來。

(中時 )