中國大陸去年各種經濟數據陸續公布，上海廣播電視台旗下「第一財經」指出在構建經濟雙循環過程中，消費對於各地經濟發展重要性日益凸顯，去年大陸10大消費城市分別是上海、北京、重慶、廣州、深圳、成都、蘇州、南京、武漢、杭州，其中前3名滬、京、渝的社會消費品零售總額都破兆元人民幣，蘇州則是榜中唯一的普通地級市。

據報導，廣州社消零售總額也破9000億人民幣，深圳、成都都是8000億級別，進入前10的門檻，也就是杭州也達5973億元。重慶、深圳提升幅度較大，重慶相較2019年增幅1.3%也是10大消費城市最多，唯考慮到該地人口3000多萬，人均消費和沿海大城仍有差距；破兆的3城常住人口都超過2000萬，人口總量大自然消費也多，但北京較前年仍下降8.9%。

10大消費城市中唯一沒上榜的直轄市是天津，而除了3個直轄市，還有6個副省級城市，因此名列第7的唯一普通地級市蘇州也很搶眼。但蘇州的居民人均可支配收入，原本就僅次於北、上、廣、深，居大陸第5，購買力基礎雄厚，並不意外，值得注意的是其高端消費品增長較快，化妝品、照相器材、智慧家電、電腦與周邊、新能源車分別較2019年成長26.8%、51.1%、68.3%、14.6%，與105.3%。

副省級城市前身是計劃單列市，即獲省級單位下放部分經濟管理權限的較大城市，或相當於過去的省轄市概念，目前共15個，其中瀋陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、濟南、武漢、廣州、成都、西安還兼省會，大連、青島、寧波、廈門、深圳幾乎都是較早開放經濟特區之處。不過事實上副省級市行政區劃級別仍是地級市，主要差別除了計劃單列市時期的經濟放權外，僅在於正副市委書記、市長職等屬於副省級(一般地級市正副市委書記、市長為正地級)。

(中時新聞網)