台水七區處澄清湖淨水場是國內首座大型高級處理淨水場，目前委由中宇環保工程股份有限公司代操作，整場透過自動化控制以增加供水穩定度，並可節省操作人力，每日供應高雄市民生用水約35萬噸。

台水七區處處長武經文說，澄清湖高級淨水場特色之一為結晶軟化處理設備，為全國之最，該設備係引用「結晶軟化床處理技術」，設計處理量每日40萬立方公尺，是目前世界上將「流體化床技術」應用在飲用水處理上最大的淨水場。

由於碳酸鈣具有低溶解的特性，在原水中加入鹼液形成不溶解碳酸鈣，使其結晶附著在軟化器的石英砂晶種上，達到去除水中硬度的目的，減少水垢及改善口感。

國內現行飲用水水質標準「總硬度」上限為300毫克／公升，經過結晶軟化處理後可控制在150 毫克／公升以下，澄清湖高級淨水場近日完成結晶軟化槽加藥設備維護更新作業，可更確保水質穩定度。

(中時 )