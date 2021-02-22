109學年下學期有4000多個境外生入境就學，但龐大的檢疫旅館費用，讓他們苦不堪言。東吳大學今天宣布，為減輕該校境外生入住檢疫旅館支出，每人每天補助500元。

根據政府規定，境外生要取得核酸檢測陰性證明才能登機，入境後要進行14天的隔離檢疫，但隔離結束後，不能立即離開檢疫旅館，還要進行一次核酸檢測，待2、3天候檢測結果出爐，確定陰性後才能離開。隔離檢疫14天後要進行7天自主健康管理，這7天不能住進學校宿舍或進教室上課。

這樣的檢疫程序，境外生住檢疫旅館至少要16、17天，自主健康管理期間，不能住在校內宿舍，在校外住宿又要花另一筆錢，他們覺得負擔很重。

東吳大學今天開學，並宣布該校境外生在防疫旅館進行16天的居家檢疫，校每天補助500元；檢疫完成後，接著再入住每人一間的學生宿舍5天，住宿費由學校吸收，學生僅需負擔餐費部分。

至於文化大學，境外生在自主健康管理期間，如果原本是申請住校內宿舍，那暫時不能去，學校將安排他們住進校外1人1室宿舍，但他們每天要負擔1000元，且不供應三餐。

(中時 )