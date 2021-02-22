國民黨24日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，確定將邀請台北市長柯文哲，這也是柯文哲與國民黨主席江啟臣首度同台。對此，台北市議員游淑慧直言，要找柯文哲對談「活不起的未來」，有點像請鬼抓藥單，質疑這是「活不起的台北」的經驗分享會嗎？如果只管政治利益，不論民生好壞，恐淪為一場詭異的政治秀。

國民黨「願景台灣2030」第2場論壇，以「活不起的未來」為主題，柯文哲受邀參加討論居住正義、分配正義及低薪等議題，將是國民黨主席江啟臣及柯文哲首度同台。

游淑慧今（22）日在臉書表示，交流、分享當然都好，但議題和對象總要找對，而台北市正是居住正義、分配正義最有問題的城市。根據各項官方數據顯示，台北市這四大指標，在這六年來，已讓台北快變成「活不起的城市」了。

台北市議員游淑慧。（圖為資料照）

有網友指出，「民意起伏是一時的，但市政的統計數字是不會騙人。」游淑慧認同這樣的說法，並指出四項指標：指標一，高房價、居住正義問題無解。柯市長舉債數百億，帶頭興建豪華型社宅，為了補財務破洞，又下令調高社宅租金轉嫁，更別說任內還給建商低於一般市民的優惠囤房稅率。

指標二，年輕人不但低薪水，甚至還倒退嚕。根據台北人主計處官方統計，台北市的受僱人（勞工）報酬，2019年最新統計結果，居然倒退到2014年，這在全國是少見的。指標三，活不起台北市的生活，所以讓年輕人選擇脫北、棄北。游淑慧說，台北市人口持續六年外移、減少，人口總數甚至退到23年前，甚至連北市議員席次明年都要被迫減少。指標四則是，連續幾年市政滿意度都是吊車尾。

游淑慧強調，面對國家和民生議題上，藍白交流當然好，藍綠交流也應該，只是連在反萊豬議題上，柯市長的態度都撲朔迷離，只空泛地大談未來和正義，這於城市和國家有何益？

(中時新聞網)