東勢警分局石岡分駐所警員幫楊男出資加油解圍。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中20歲楊姓男子日前自太平騎機車到東勢探望阿嬤，行經豐勢路與明德路西端路口時，因機車沒油且身上沒帶錢，抱頭蹲坐路邊等待太平友人馳援，東勢警分局石岡分駐所警員胡惠琦緊急協助出資加油解圍，讓他很感動和感激。

東勢警分局指出，石岡分駐所警員胡惠琦於20日13時擔服勤區訪查勤務，行經豐勢路與明德路西端路口時，發現有男子將機車停在路邊且抱頭蹲坐在旁，胡員見狀立即上前詢問是否身體不適需協助，才發現男子因機車沒油無法發動，且身上也沒帶錢，無奈呆坐路旁等友人前來協助。

胡員了解狀況後，確認男子為車主無誤，立即協助他至鄰近加油站並出資幫忙男子加油，順利協助其返家。

楊男指出，他趁假日要到東勢區探望阿嬤，沒想到經過石岡區豐勢路與明德路西端路口時，機車卻突然沒油且恰巧身上沒帶錢，又不好意思向路人求助，只好呆坐路旁等待太平友人前來協助，沒想到員警發現此情況，主動幫忙出資加油解圍，讓他很感動和感激。

員警也提醒楊姓車主，平日應注意車輛保養及油料是否正常，避免再次拋錨，楊民離去時頻頻向員警表示道謝，並對員警貼心的服務感到滿意。

石岡所所長呂禹澄呼籲，民眾若有急難需要警方協助可以撥打110，警方會立即前往協助替民眾排解。另若駕駛人發現車輛在路中拋錨、沒油或是爆胎，應先在車輛後方放置警告標誌或警告燈，再向警方尋求協助，以避免發生交通事故。

(中時 )